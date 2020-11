Le migliori foto di Sputnik, novembre 2020

È passato il mese di Novembre e vi invitiamo a dare un'occhiata alle migliori foto di Sputnik e ricordare i fatti più importanti avvenuti in tutto il mondo durante l'ultimo mese di autunno.

Il mese di Novembre è stato ricco di eventi che hanno suscitato polemiche in tutto il mondo. Sputnik Italia vi propone di guardare 20 fotografie che illustrano i temi più discussi nel corso dell'ultimo mese.

Il tema che continua ad attirare l'attenzione del pubblico fino ad oggi è quello delle elezioni presidenziali in USA. In attesa del Collegio elettorale del 14 dicembre, che dovrebbe sancire ufficialmente l'elezione di Joe Biden a nuovo presidente degli Stati Uniti, continuano ferventi discussioni sui presunti brogli elettorali. Lo staff di Trump accusa il Dipartimento di giustizia e l'FBI di complotto per rubargli la vittoria.

Un altro evento significativo che è successo nel corso degli ultimi 30 giorni è l'accordo di pace stipulato dai leader di Russia, Armenia e Azerbaigian che hanno adottato una dichiarazione congiunta sul cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh. Nella regione contesa continuano ad arrivare le forze di pace russe che dovranno rimanerci per i prossimi cinque anni.

Il mese di Novembre è stato caratterizzato da molte proteste scoppiate in diverse parti del pianeta. I negazionisti del Coronavirus hanno manifestato contro le restrizioni imposte dal Governo, mentre Thailandia, Perù, Guatemala e alcuni altri paesi sono stati colpiti da proteste antigovernative. In Francia l'ondata di proteste è stata causata dal disegno di legge sulla sicurezza.

Il Novembre ha portato bufere e calo delle temperature in Russia dove sono cadute piogge gelate causando molti danni nelle regioni.

Il numero di persone contagiate da Covid-19 in tutto il mondo resta allarmante. Nonostante le restrizioni anti-contagio, le persone di tutto il mondo si preparano per il periodo natalizio e aspettano di salutare il 2020.