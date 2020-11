COVID ha rubato il Natale? Ecco come le città di tutto il mondo preparano per le feste

Nonostante le restrizioni e le misure anti-Covid imposte nei diversi Paesi per contenere la diffusione del contagio, le persone del tutto il mondo stanno preparando per il Natale. Alla vigilia della festa le strade e le vetrine in molte città sono state decorate con le luci di Natale ed altre decorazioni.

Covid-19 non può rubare la festa più amata di tutti e nonostante la pandemia le persone del tutto il mondo stanno preparando per incontrare l'Anno Nuovo e per finalmente dire addio al 2020.

In Francia, Regno Unito, USA e molti altri Paesi, a causa della seconda ondata di Coronavirus, i negozi non essenziali sono stati di nuovo chiusi, ma i loro proprietari sperano di avere ancora tempo per godersi la stagione dello shopping natalizio: le vetrine dei negozi sono decorate con le luci di Natale, nelle strade commerciali hanno acceso l'illuminazione.

I mercatini di Natale sono vietati in molte città ma per esempio in Germania hanno trovato i modi per organizzare i negozi rispettando le norme del distanziamento sociale.

Sputnik Italia vi invita a guardare come le diverse città si stanno preparando per le feste e godere l'atmosfera natalizia.