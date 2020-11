I fatti della settimana in 20 fotografie

È passata un'altra settimana e vi invitiamo a dare un'occhiata alle immagini più significative e accattivanti scattate in tutto il mondo.

Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo illustrati in venti fotografie.

Il numero di persone contagiati del Covid-19 in tutto il mondo resta allarmante.

Uno dei temi più discussi nel corso di questa settimana resta quello riguardante la tregua in Nagorno-Karabakh. Gli specialisti del Centro di sminamento internazionale delle forze armate russe hanno iniziato le operazioni di sminamento in Nagorno-Karabakh.

Tuttavia questo anno difficilissimo sta per finire e la gente comincia a prepararsi per il Natale che però a causa dell'emergenza coronavirus non sarà quello che era prima.