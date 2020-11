Conflitto armato, scontri e profughi: cosa sta accadendo in Etiopia

Le forze del Tigré hanno annunciato martedì di aver "completamente distrutto" la 21a divisione meccanizzata dell'esercito etiope. Il governo etiope non ha ancora commentato l'affermazione.

Le prime tensioni si sono registrate lo scorso settembre, quando il Fronte di liberazione popolare del Tigrai (Tplf), la regione etiope che confina con Eritrea e Sudan, ha chiesto al governo del premier etiope Abiy Ahmed di poter organizzare le elezioni locali che erano state posticipate a causa del Covid. Dopo il no di Addis Abeba l’amministrazione locale, guidata da Debretsion Gebremichael, ha deciso di procedere lo stesso con le consultazioni che il governo ha dichiarato illegittime.

Gli scontri veri e propri, però, sono scoppiati all’inizio del mese, quando il governo etiope ha lanciato la sua offensiva contro il Tplf, al potere nella regione dal 1991 e riconfermato al comando dalle ultime elezioni. Il premier ha accusato il Fronte di aver attaccato due basi militari federali per destabilizzare il Paese. Da quasi dieci giorni gli scontri vanno avanti e hanno già causato centinaia di vittime e migliaia di profughi verso le regioni confinanti.

Il timore degli osservatori è che il conflitto ora possa allargarsi ad un quadrante già fortemente instabile. Non solo. Negasi Tesfaye, esperto di politica etiope ad Addis Abeba, citato da Sputnik, ha espresso preoccupazione per il fatto che “il conflitto possa incrementare il numero di rifugiati che dall’Etiopia e dall’Eritrea arrivano in Europa attraverso Libia e Sudan”.

La regione dei Tigré è la più a nord tra le nove regioni (kililoč) dell'Etiopia. È popolata principalmente da persone di etnia tigrè e tigrina. Confina a nord con l'Eritrea, provincia che si rese indipendente dall'Etiopia nel 1993, e ad ovest col Sudan. Ha un'estensione di circa 50mila chilometri quadrati e oltre 4 milioni di abitanti.