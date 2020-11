I fatti della settimana in 20 fotografie

È passata un'altra settimana e vi invitiamo a dare un'occhiata alle immagini più significative e accattivanti scattate in tutto il mondo.

Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo illustrati in venti fotografie.

Molti Paesi sono colpiti dalla seconda ondata di Covid-19, il numero di persone contagiati in tutto il mondo resta allarmante. Ciononostante in numerose città continuano le proteste contro le misure anti-Covid imposte dai governi in diversi Stati.

Uno dei temi più discussi nel corso di questa settimana resta quello riguardante la tregua in Nagorno-Karabakh. Le truppe azere hanno ripreso il controllo di territori in conformità alle condizioni degli accordi trilaterali. L'aviazione russa ha effettuato più di 200 voli nell'ambito dell'implementazione della missione di mantenimento della pace nella regione.

Continuano le proteste antigovernative in Cile, Perù e Haiti.

Tuttavia questo anno difficilissimo sta per finire e la gente comincia a prepararsi per il Natale che però a causa dell'emergenza coronavirus non sarà quello che era prima.