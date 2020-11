Meglio "via piccione": asta dei piccioni viaggiatori in Belgio

I piccioni viaggiatori, che hanno un innato senso dell'orientamento molto sviluppato, nel corso della storia erano usati come mezzo di comunicazione. Tuttavia la comunicazione "via piccione" può funzionare solo in senso unico: un piccione portato fuori dal suo nido è facilmente in grado di ritrovare la sua piccionaia, ma tornare dal mittente resta per l'uccello un compito ineseguibile.

Al giorno d'oggi i piccioni viaggiatori ovviamente non fanno più servizio postale. Questi uccelli sono ora utilizzati per partecipare alle gare speciali. Il prezzo di un piccione viaggiatore dipende dalla sua velocità, dalla resistenza e dalla capacità di svolgere il proprio incarico.

Guardate le foto che mostrano questi straordinari uccelli presentati all'asta dei piccioni viaggiatori in Belgio.