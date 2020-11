Guy Fawkes e Babbo Natale: a Londra si è svolta la "Marcia del Milione di Maschere"

Proprio nel giorno in cui a Londra è entrato in vigore il nuovo lockdown, introdotto dal governo per contenere la diffusione di Covid-19, i londinesi si sono riuniti per partecipare alla manifestazione "Marcia del Milione di Maschere" organizzata dal movimento Anonymous per protestare contro capitalismo, corruzione, razzismo e violenze della polizia.

I manifestanti hanno indossato le maschere di Guy Fawkes, complottista cattolico inglese coinvolto nel fallito complotto delle polveri del 1605. Grazie al film del 2005 V for Vendetta, le maschere sono diventate un simbolo di rivolta e resistenza, così come del movimento Anonymous stesso.