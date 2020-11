I fatti della settimana in 20 fotografie

È passata un'altra settimana e vi invitiamo a dare un'occhiata ai fatti più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo illustrati in venti fotografie.

In tutto il mondo stanno in aumento i contagi di Coronavirus provocando una stretta delle restrizioni anti-Covid in alcuni paesi. Le misure prese dai governi europei prevedono il coprifuoco e hanno creato dissenso da parte dei cittadini. Molte persone sono uscite in piazza per partecipare alle proteste.

Continuano gli scontri tra le truppe azere e quelle armene nella repubblica autoproclamata di Nagorno Karabakh.

L'evento più drammatico della settimane è avvenuto a Vienna dove in seguito agli attentati terroristici sono morte cinque persone. Un gruppo di uomini armati la sera del 2 novembre ha aperto il fuoco contro i passanti nel centro della città. Secondo i media, potrebbero essere coinvolti fino a 10 terroristi. Uno di loro è stato ucciso

in una sparatoria con la polizia. Gli attacchi sono avvenuti in sei diversi luoghi di Vienna con spari all'impazzata.