Le foto vincitrici dell'Epson International Pano Awards 2020

Giunto alla sua undicesima edizione, l'Epson International Pano Awards mette in mostra il lavoro dei fotografi panoramici in tutto il mondo ed è il più grande concorso specialistico per le immagini panoramiche.

Nell'ultimo concorso, i fotografi professionisti e dilettanti di tutto il mondo sono stati invitati a partecipare agli Awards per competere per $40.000.

Gli scatti vincitori hanno immortalato paesaggi ripresi da elicotteri o droni, spesso in posti remoti e inaccessibili ai più, ma anche luoghi conosciuti da prospettive nuove. Ecco una selezione dei vincitori.