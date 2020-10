I fatti della settimana in 20 fotografie

È passata un'altra settimana e vi invitiamo a dare un'occhiata ai fatti più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo illustrati in venti fotografie.

In tutto il mondo stanno in aumento i contagi di Coronavirus provocando una stretta delle restrizioni anti-Covid in alcuni paesi. Le misure prese dai governi europei prevedono il coprifuoco e hanno creato dissenso da parte dei cittadini soprattutto quelli che lavorano nell'ambito di ristorazione. Molte persone sono uscite in piazza per partecipare alle proteste.

Le proteste sono in corso anche nel mondo Islamico. Sono scoppiate in risposta ai recenti commenti sull’Islam del presidente francese Emmanuel Macron. Ora molti negozi hanno dichiarato il boicottaggio dei prodotti francesi.

Continuano gli scontri tra le truppe azere e quelle armene nella repubblica autoproclamata di Nagorno Karabakh.

In Asia il tifone Molave ha causato enormi danni soprattutto per Vietnam e le Filippine.

L'evento più drammatico della settimane è avvenuto ieri a Nizza dove in seguito all'attentato terroristico alla cattedrale di Notre Dame sono morte tre persone, tra cui una donna che è stata decapitata.