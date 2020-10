Arte straordinaria: ritratti di persone famose fatti di zucca

L'usanza di fare lanterne di zucca al Halloween è molto popolare nei paesi anglosassoni. Questa tradizione probabilmente risale a folklore irlandese ed è legata alla leggenda di Jack, fabbro ubriacone che doveva concedere la sua anima al Diavolo ma grazie alla furbizia riuscì a ingannarlo. Per questo però fu condannato a vagare nel buio eterno cercando un luogo in cui riposarsi e portando con sé soltanto tizzone ardente messo in una rapa. Proprio per questa ragione le zucche intagliate sono chiamate Jack-o'-lantern.

Nei giorni di oggi la tradizione antica di fare le lanterne delle zucche è di nuovo in moda: artisti di talento creano le vere e proprie opere d'arte di zucche. Sputnik Italia vi presenta una galleria dei Jack-o'-lantern che ritraggono le persone famose.