Aerial Photography Awards 2020

Il Concorso fotografico Aerial Photography Awards ha inaugurato la sua prima edizione nel 2020 invitando tutti i fotografi professionisti e dilettanti con le foto scattati da un punto alto di visualizzare o utilizzare strumenti come droni, elicotteri, deltaplani, parapendio, aquiloni, winder, alberi, palloni e aeromobili di tutte le dimensioni, per inviare le loro migliori fotografie online dal 10 aprile al 20 settembre, in 6 categorie principali (e 24 sub- categorie): Urbano, Natura, Belle arti, Persone, Editoriale, Immobiliare.

Sfoglia la nostra galleria fotografica per vedere i vincitori dell'edizione 2020 del concorso fotografico Aerial Photography Awards!