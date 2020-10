Cane su ruote: il bulldog francese Nord-Boss va sullo skateboard

Il cane bulldog della cantante di un gruppo musicale russo Natalya Varlamova è diventato molto popolare nei social dopo che la sua padrona aveva condiviso foto e video che lo mostrano andare sullo skateboard. La sessione fotografica del bulldog nel parco Sokolniki a Mosca è stata apprezzata da migliaia di residenti e ospiti della capitale.

Il profilo Instagram del Nord-Boss ha già attirato l'attenzione del pubblico non solo in Russia, ma anche in Europa. Natalya scherza che tra poco il suo cane avrà più successo del suo gruppo.