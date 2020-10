I fatti della settimana in 20 fotografie

È passata un'altra settimana e vi invitiamo a dare un'occhiata alle immagini più significative e accattivanti scattate in tutto il mondo.

I fatti più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo illustrati in venti fotografie.

Proseguono le proteste nel Nagorno-Karabakh e in Kirghizistan. Lo scorso lunedì sono scoppiate le proteste di massa in Kirghizistan di coloro che non riconoscono i risultati delle elezioni parlamentari nel paese, svoltesi il 4 ottobre. La situazione nella regione contesa del Caucaso meridionale è peggiorata lo scorso 27 di settembre, dopo che Armenia e Azerbaigian hanno dato vita a reciproci scontri a fuoco e provocazioni militari lungo la linea di contatto.

Il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio ha fatto una visita ufficiale a Mosca per rafforzare la cooperazione italo-russa.

