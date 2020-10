Il sexy calendario dei pompieri australiani con gli animali 2021

Il 2020 è stato un periodo particolarmente devastante, non solo il Covid-19, non possiamo infatti dimenticare i catastrofici incendi boschivi che hanno colpito l’Australia. E’ stata stimata una perdita di circa 1 miliardo di animali della fauna selvatica.

Quest'anno i pompieri australiani hanno posato per il calendario di beneficenza per aiutare la fauna selvatica colpita dagli incendi. Sfoglia la nostra galleria fotografica per vedere gli uomini più belli ed eroici del pianeta con gli animali adorabili!