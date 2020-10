La Parata militare in onore del 75 ° anniversario del Partito del Lavoro di Corea del Nord

La Corea del Nord ha mostrato alla Parata militare in onore del 75 ° anniversario del Partito del Lavoro di Corea il missile intercontinentale a lungo raggio l'Hwasong-15. Con una gittata di ben 13.000 km, confermata nel 2019, il missile nucleare è teoricamente in grado di colpire qualsiasi punto degli Stati Uniti.

Durante la parata militare dedicata al 75° anniversario della fondazione del Partito del Lavoro di Corea, la tv di stato nord-coreana ha trasmesso filmati di quello che sembra essere un nuovo missile balistico intercontinentale mai visto prima.

Il sistema missilistico era una delle decine di armi messe in mostra alla parata, in cui c'era di tutto: carri armati, artiglieria mobile, sistemi di difesa costiera, artiglieria a lungo raggio, difese aeree e altri missili nucleari - incluso il Pukguksong-3, un nuovo missile balistico a combustibile solido lanciato da sottomarini.

​In un discorso tenuto per l'evento, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha sottolineato che il suo Paese sta rafforzando le sue capacità militari come deterrente, sottolineando che Pyongyang colpirebbe solo come "rappresaglia" a una provocazione nemica.