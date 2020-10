Russia: cinologi addestrano i cani dell'unità cinofila dell'Aeroflot a rivelare il Coronavirus

Cinologo con uno dei cani della razza shalaika dell'unità cinofila del dipartimento per la gestione della sicurezza aerea di Aeroflot all'aeroporto Sheremetyevo. La Shalaika è una razza ibrida originata da un incrocio iniziale tra pastore lappone e sciacallo dorato. La razza ha ereditato le migliori caratteristiche dei suoi progenitori. I cinologi hanno iniziato ad addestrare i cani a rilevare l'infezione di coronavirus negli esseri umani. Gli scienziati hanno elaborato i parametri per l'inattivazione del coronavirus in campioni di pazienti con il metodo radiologico con lo scopo di conservare il più possibile l'odore dei campioni biologici, nello stesso tempo rendendo il materiale sicuro. Ora su questi campioni si addestrano i cani.