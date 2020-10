Buon compleanno, presidente Putin!

Oggi, 7 ottobre, è il compleanno del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.

Dal 1994, ha ricoperto questo incarico in concomitanza con la carica di primo vice presidente del governo della città di San Pietroburgo (vicesindaco). Nel maggio 1998, Putin è stato promosso a primo vice capo dell'amministrazione presidenziale. Lo stesso anno, entra a far parte del Servizio di Sicurezza Federale e dal marzo 1999 è stato anche segretario del Consiglio di Sicurezza. Putin è stato nominato primo ministro nell'agosto del 1999, ed è diventato presidente ad interim il 31 dicembre 1999.

Nato il 7 ottobre 1952, nella città russa di Leningrado, oggi San Pietroburgo, Putin si è laureato in giurisprudenza presso la Leningrado State University nel 1975, successivamente ha ottenuto un dottorato di ricerca in economia. Dopo la laurea, Putin è stato assegnato a lavorare al KGB, l'agenzia di intelligence dell'Unione Sovietica. Ha trascorso cinque anni di lavoro in Germania Est, dal 1985 al 1990. Nel 1990, è diventato assistente per gli affari internazionale del rettore della Leningrado State University. Nel giugno 1991, Putin è diventato presidente della commissione Relazioni Internazionali del Comune di San Pietroburgo.

In questa fotogallery gli scatti migliori degli ultimi 365 giorni del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.