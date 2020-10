I fatti della settimana in 20 fotografie

I fatti più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo illustrati in venti fotografie.

La curva dei contagi del coronavirus è di nuovo in aumento in tutto il mondo. L'UE non riconosce Aleksandr Lukashenko come il presidente legittimo della Bielorussia, mentre in Bielorussia proseguono le proteste.

Per il resto sembra che la settimana sia stata tranquilla. Guarda la galleria fotografica di Sputnik per scoprire le immagini più impressionanti e significative degli ultimi sette giorni!