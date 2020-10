Etam Live Show 2020: sfilata di biancheria intima a Parigi

Il marchio di intimo francese, molto popolare in patria, è solito organizzare un défilé per le vie di Parigi: la sfilata risulta sempre molto frequentata, anche in giorni in cui gli affollamenti non sono la cosa più saggia da organizzare.

Il casting dello show, che ha avuto luogo direttamente davanti al flagship del marchio con le modelle che uscivano dal negozio, è di tutto rispetto con nomi importanti come Cindy Bruna, Chiara Scelsi e Constance Jablonski. Ci sono stati anche performance live di cantanti celebri.

Sfoglia la nostra galleria fotografica per non perdere i momenti più spettacolari dello show!