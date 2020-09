Monica Bellucci: una delle donne più seducenti del mondo

Oggi l'attrice italiana Monica Bellucci festeggia il suo 56 compleanno ma non perde nemmeno un briciolo della sua bellezza ed eleganza. Quando cammina per strada, tutti gli uomini girano la testa, durante gli eventi sociali diventa il centro dell'attenzione di tutti e qualsiasi vestito si adagia sulla sua figura in modo impeccabile.

La carriera di modella di Monica Bellucci è iniziata a causa di esigenze finanziarie: la ragazza non aveva abbastanza soldi per pagarsi gli studi. Un anno dopo, si è trasferita nella capitale italiana della moda e ha firmato un contratto con una delle più grandi agenzie di modelle. Poco dopo Monica è apparsa sulle copertine delle riviste mondiali.

Avendo raggiunto il successo nel settore della moda, Monica ha deciso di cominciare una carriera cinematografica. Tra i suoi film più famosi ci sono Malèna (2000), L'appartamento (1996), La passione di Cristo (2004) e molti altri.

Bellucci è stata sposata con l'attore Vincent Cassel per 14 anni, la coppia ha avuto due figlie. Quest'anno i media hanno discusso del suo nuovo compagno: l'artista Nicolas Lefebvre, che ha 18 anni meno di lei.