Il migliore amico e compagno: perchè non possiamo vivere senza cani

Dicono che il cane sia il miglior amico dell'uomo. Impossibile negare questa affermazione perchè i cani ci accompagnano fin dall'età preistorica aiutandoci in una ampia serie di attività.

I cani hanno vissuto con i nostri antenati fin dai tempi degli insediamenti primitivi. Durante tutti questi secoli le loro caratteristiche si sono sviluppate proprio per aiutare le persone a svolgere diversi tipi di attività. I cani da guardia proteggono le nostre case, i cani da pastore aiutano i contadini a controllare il gregge. Inoltre i cani fanno diversi servizi nelle strutture militari e delle forze dell'ordine. Ora i cani hanno imparato addirittura ad individuare il coronavirus nei campioni dei passeggeri in aeroporto. Insomma non si può immaginare la vita umana senza questi nostri piccoli amici.