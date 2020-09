I fatti della settimana in 20 fotografie

È passata un'altra settimana e vi invitiamo a dare un'occhiata alle immagini più significative e accattivanti scattate in tutto il mondo.

In Bielorussia si è svolto l'insediamento di Lukashenko. L'evento ha causato una nuova ondata di proteste.

A Milano si svolge la Settimana della Moda durante la quale i grandi stilisti presentano le loro collezioni. Quest'anno sarà ricordato per il grande ritorno di Dolce&Gabbana, che non partecipavano alla Settimana della Moda da alcuni anni.

In Russia meridionale, vicino a Novorossiysk, si svolgono le esercitazioni militari "Caucaso 2020".

In Brasile hanno salvato i giaguari colpiti dagli incendi forestali.

Ai pellegrini chassidici non hanno permesso di entrare in Ucraina per festeggiare il capodanno ebraico.

Per il resto sembra che la settimana sia stata tranquilla. Guarda la galleria fotografica di Sputnik per scoprire le immagini più impressionanti e significative degli ultimi sette giorni!