Comedy Wildlife Photography Awards 2020: ecco i vincitori del concorso fotografico

The Comedy Wildlife Photography Awards, probabilmente uno dei più divertenti concorsi fotografici, ha annunciato i migliori 44 foto del 2020. Sono assolutamente fantastiche!

Il Comedy Wildlife Photography Awards, fondato da Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, entrambi fotografi professionisti e appassionati ambientalisti, è un concorso fotografico internazionale gratuito che pubblica immagini divertenti della straordinaria fauna selvatica. Oltre al divertimento, il concorso mira a sottolineare il messaggio estremamente importante della conservazione degli animali selvatici in modo coinvolgente e positivo, lavorando con il principale partner del concorso - The Born Free Foundation.

Insieme a Tom e Paul in giuria c'erano la presentatrice televisiva e scrittrice di fauna selvatica Kate Humble, l'attore e comico Hugh Dennis, il fotografo naturalista Will Burrard-Lucas, il co-fondatore di Amazing Internet Andrew Skirrow, il fotografo Simon Pollock, l'esperto di fauna selvatica e co-fondatore di BFF Will Travers OBE, l'amministratore delegato di Affinity, Ashley Hewson, il redattore di viaggi online del Telegraph Oliver Smith, Bella Lack, un'ambientalista stimolante e di nuova generazione e infine Celia Dunlop, una brillante editor di immagini. Tuttavia, anche i membri del pubblico hanno possibilità di scegliere un vincitore votando la foto preferita sul sito del concorso.

I vincitori saranno annunciati il ​​22 ottobre. L'autore della migliore foto sarà premiato con un incredibile safari per una settimana con Serian di Alex Walker nel Masai Mara, in Kenya, e con un trofeo artigianale dall'Art Garage a Dar es Salaam, in Tanzania.

La competizione è supportata da una serie di fantastici sponsor e partner: The Born Free Foundation, Affinity photo, Amazing Internet, Think Tank, Serian di Alex Walker, Spectrum Photo e Nikon.