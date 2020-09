Lignan, l'osservatorio di Saint-Barthélemy è tra i migliori luoghi al mondo per vedere le stelle

L’area di Saint-Barthélemy, aperta e ben soleggiata tutto l’anno, lontana da fonti di inquinamento luminoso, è ideale per l’osservazione del cielo. Per questo motivo a Lignan, il villaggio più importante di Saint-Barthélemy, a 1650 m, è in funzione dal 2003 l’Osservatorio astronomico della Valle d’Aosta. La struttura è stata realizzata appositamente per essere utilizzata anche da scolaresche e da astrofili non professionisti.

Quest'autunno Lignan ha ottenuto la certificazione Starlight Stellar Park, rilasciata dalla Fundación Starlight. È la prima località in Italia a ricevere il prestigioso riconoscimento. La certificazione Starlight Stellar Park è riconosciuta dall’UNESCO, l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura nota per individuare i siti patrimonio dell’umanità, nell’ambito dell’azione internazionale Starlight Initiative per la difesa del cielo notturno. Inoltre è riconosciuta dall’organizzazione mondiale del turismo UNWTO e dall’IAU, l’associazione che raccoglie circa 14.000 astronomi professionisti da 107 nazioni diverse.

Essere il primo Starlight Stellar Park in Italia rappresenta un investimento per il presente e un impegno per il futuro: la certificazione andrà mantenuta nel tempo, con la collaborazione di residenti e turisti per il rispetto dell’ambiente unico di Saint-Barthélemy.

