I fatti della settimana in 20 fotografie

Torna lo spettro del lockdown nazionale nei molti paesi, dove i casi di nuovo coronavirus non accennano a diminuire. Intanto è scattato da oggi 18 settembre il nuovo lockdown in Israele dove i casi sono saliti a 5.238. Qui il premier ha deciso un blocco delle persone per tre settimane, includendo anche il Natale ebraico. Il lockdown è già realtà nel nord-est dell’Inghilterra per due milioni di britannici almeno, una misura giustificata come necessaria.

Proseguono le manifestazioni a Portland, in Bielorussia, mentre a Londra ci sono state proteste contro l'estradizione di Julian Assange. Negli Stati Uniti la settimana è stata segnata dai vasti incendio che hanno interessato soprattutto la California.

