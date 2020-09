Gatto grasso nell'arte: Zarathustra il Gatto nei quadri più belli dei grandi maestri

Il grasso gatto rosso è la nuova stella di Internet russo. L'artista Svetlana Petrova di San Pietroburgo inserisce immagini del suo gatto Zarathustra nei dipinti di Rembrandt, Velazquez e Tiziano.

Svetlana Petrova ha ereditato un grande gatto rosso di 10 kg da sua madre scomparsa. Il gatto, di nome Zarathustra, ha salvato la sua nuova padrona dalla depressione, e allo stesso tempo ha avuto modo di conoscere l’arte da vicino.

Infatti, Petrova usa le oltre 7.000 immagini di Zarathustra per inserire digitalmente il gatto all’interno di famosi dipinti classici e moderni. Zarathustra diventa protagonista nei più grandi quadri dell’arte: lo possiamo vedere in braccio alla Gioconda, nei panni di Venere nascente dalla conchiglia, insieme a Frida Kahlo e in molti altri.

E non importa che gli artisti vivessero in epoche diverse e in diversi paesi. Tale bellezza, come la sua Zarathustra, è oltre il tempo e lo spazio - considera Svetlana!