Arte per pranzo: una casalinga belga fa foto meravigliose della sua splendida arte culinaria

Sono molte le persone nel mondo che hanno la passione per la cucina e che, nonostante non siano dei professionisti, riescono a realizzare dei piatti molto particolari e deliziosi.

Questo è proprio il caso di Jolanda Stokkermans, una donna che vive a Koersel, un piccolo villaggio in Belgio.

Da circa un anno Jolanda Stokkermans ha creato un proprio account sui social network dove si diverte a postare le foto delle sue magnifiche creazioni culinarie. Jolanda è capace di ricreare in un piatto adorabili animali, bellissimi fiori, paesaggi mozzafiato e visi di attori famosi.

Tutte le sue creazioni sono incredibilmente realistiche e sono completamente commestibili. Per realizzare le sue opere impiega dalle 2 alle 4 ore e utilizza principalmente, oltre a quello che ha a disposizione nel frigo e nella dispensa, spezie, verdure, salsa di pomodoro, coloranti alimentari naturali e la propria fantasia.

Quest'anno Jolanda Stokkermans ha avuto molte proposte di collaborazione come, ad esempio, creare un piatto per la copertina di una rivista, diversi ritratti commestibili e le illustrazioni per un libro di cucina. In questo momento sta lavorando sui diversi workshop (soprattutto online, a causa del coronavirus) e sta per realizzare un libro e un calendario sulla sua arte culinaria.