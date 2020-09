Riapertura delle scuole in Italia: alunni chiamati a tornare sui banchi

In Alto Adige, invece, le lezioni sono già riprese il 7 settembre, mentre in Friuli Venezia Giulia aspetteranno il 16 e in Sardegna il 22 settembre.

Con la riapertura degli istituti scolastici e l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, circa 8,5 milioni di studenti e studentesse saranno chiamati a tornare dietro i banchi dopo oltre sei mesi in cui le scuole sono rimaste chiuse per via della pandemia da coronavirus.

In occasione dell'apertura dell'anno scolastico, il presidente del Consiglio si è rivolto agli studenti per augurare un buon ritorno in classe ed esortarli a fare la propria parte rispettando le regole di cautela per tutelare la propria salute e quella delle famiglie.

Conte ha esaltato la funzione della scuola "il cuore pulsante del nostro Paese un luogo di accoglienza particolarmente prezioso", che accompagna gli studenti nei "processi di crescita personale e culturale. Nella scuola si concentrano tutti i progetti per un futuro migliore".