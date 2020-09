“La bellezza salverà il mondo”: Giornata internazionale della bellezza

Questa festa è stata creata sulla iniziativa del Comitato internazionale di estetica e cosmetologia Cidesco nel 1995.

In molti paesi si svolgono concorsi di bellezza per tutto il giorno. Oggigiorno questi competizioni si svolgono non solo tra le donne: сi sono anche concorsi come Mister Universo durante i quali gli uomini possono vantare della sua forza e la costituzione fisica.

La nostra cultura dominata dal marketing vede la bellezza come una costruzione del corpo e non della totalità della persona. Così sorgono sempre più numerosi i metodi di operazioni plastiche e consumo di botox per rendere le persone più “belle”. Ma tutti sanno che la bellezza non è una garanzia di felicità.