Pet Expo Thailand 2020: fiera di animali a Bangkok

Tra le attività ci sono i giochi divertenti, i workshop utili e i concorsi interessanti.

La fiera Pet Expo Thailand si è trasformata nella più grande mostra di animali in Thailandia negli ultimi anni. Pet Expo Thailand è la migliore opportunità per migliaia di professionisti del settore degli animali di tutto il mondo per riunirsi, per conoscere le ultime tendenze del settore alimentare per gli animali, per fare la conoscenza con gli esperti, scoprire nuovi strumenti per il successo e per condurre gli affari.

Sfoglia la nostra galleria fotografica per trovare gli animali più affascinanti della fiera di animali Pet Expo Thailand 2020!