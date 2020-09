Iconico pesce combattente siamese: concorso internazionale a Bangkok

Dopo il pesce rosso comune, il pesce betta, comunemente indicato come pesce combattente siamese, è una delle razze di pesci più popolari acquistate dagli appassionati di pesci d’acqua dolce in erba.

Solitamente venduti in negozi di animali insieme a piccole “bocce”, questi bellissimi pesci richiedono in realtà più spazio di quanto ci si potrebbe aspettare. La vendita di una Betta in un vaso con una pianta è diventata una tecnica di vendita popolare.

I Bettas hanno origine nelle acque poco profonde della Thailandia (precedentemente chiamate Siam, da cui il loro nome), Indonesia, Malesia, Vietnam e parti della Cina. Queste aree ospitano ettari di risaie, stagni, fiumi lenti e paludi, che ospitano tutti i Betta. Oggi i Betta sono stati introdotti in molte località, dando origine a popolazioni non native in un certo numero di paesi.

La brillante colorazione e le lunghe pinne fluenti del maschio Betta lo rendono uno dei pesci d’acquario più conosciuti. Le femmine di solito non sono così colorate e hanno pinne molto più corte. In natura, questa specie non è solitamente colorata. Tuttavia, i programmi di riproduzione in cattività hanno prodotto un’ampia varietà di colori, tra cui bianco, giallo, arancione, rosso, rosa, blu, verde, turchese, marrone e nero. È possibile vedere una miriade di combinazioni, dai colori a tinta unita a quelli con diversi colori delle alette e del corpo, ai colori a motivi geometrici.

Le competizioni di Betta e l’allevamento per competere in competizioni mostrano nuove variazioni sul mercato regolarmente.