Moda e mascherine protettive: le soluzioni più creative

Indossare mascherine e guanti ed effettuare un adeguato e costante lavaggio delle mani, sono pratiche essenziali per garantire le migliori possibilità di restare al sicuro, di mettere al sicuro gli altri e di fare la propria parte nella lotta al coronavirus.

Le mascherine alla moda, quelle colorate e creative, spesso non proteggono dal COVID-19 chi le indossa. Ma quello che può e deve fare una mascherina che copre il naso e la bocca è proteggere gli altri, limitare notevolmente la possibilità di diffondere il virus.

Mentre ci stiamo abituando a indossare i dispositivi al fine di evitare la dispersione di agenti patogeni, nelle mascherine oggi in commercio almeno troviamo una via di fuga creativa per sopportarne l’obbligo.