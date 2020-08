Svolta dagli scienziati britannici: i due metri di distanziamento non servono

Scienziati britannici hanno criticato il distaziamento sociale di due metri come una misura per contrastare la diffusione del coronavirus.

Come scrive il quotidiano Indipendent, un gruppo di scienziati britannici sostiene che le raccomandazioni sul rispetto delle distanze sociali di due metri siano obsolete, in quanto basate sui dati scientifici del 1940.

"Le prove dimostrano che Sars-CoV-2 può viaggiare per più di due metri durante le attività come tosse e urla", affermano gli scienziati, sostenendo che per elaborazione delle raccomandazioni dovrebbero essere considerati fattori come ventilazione, il tipo di occupazione di persone, nonché se indossano la mascherina o meno.

