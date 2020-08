Spiagge bollenti in Provenza, il ministro degli Interni francese si espone a favore del topless

Il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha espresso il proprio appoggio alla libertà di prendere il sole in topless. Così il funzionario ha reagito ad un incidente in una spiaggia francese.

Nel comune francese di Saintes-Maries-de-la-Mer le forze dell'ordine hanno risposto alla segnalazione di alcuni bagnanti su delle donne che erano senza costume da bagno. I gendarmi hanno chiesto ad un gruppo di ragazze in topless di "vestirsi".

L'episodio ha innescato la reazione degli utenti Facebook che hanno indicato che non esiste un divieto di stare in spiaggia in topless. Secondo alcuni, si tratta addirittura di violazione dei diritti. La gendarmeria locale in seguito ha riconosciuto i propri errori, affermando che gli agenti hanno tentato di prevenire un ipotetico conflitto.

Il ministro degli Interni francese su Twitter ha espresso il proprio sostegno alla libertà delle donne di prendere il sole in topless.

