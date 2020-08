Questi felini si sono trasformati in top model per le sfilate di moda che si svolgono ogni anno in diverse città del mondo.

Più famoso il "Cat Fashion Show", un evento annuale che si tiene a New York all’Algonquin Hotel. Per i gatti è una grande occasione per fare una passeggiata sul tappeto rosso e mettere in mostra tutta la loro vanità felina. Per l’occasione i felini sono stati abbigliati con bellissimi o famosi costumi e immortalati dai fotografi.

