I fatti della settimana in 20 fotografie

Questa settimana è stata segnata da manifestazioni in diversi paesi, temperature record e dall'eruzione di un vulcano in Indonesia.

Particolare attenzione a livello mondiale è stata attirata da una foto da Wuhan, in cui centinaia di persone hanno partecipato ad un evento in piscina, senza alcun distanziamento sociale. Ironia della sorte, proprio nel momento in cui in Europa, Italia compresa, tornano ad aumentare i contagi e vengono poste nuove limitazioni allo svolgimento di attività ricreative.

Guarda questi ed altri momenti accaduti nella settimana passata nella galleria fotografica di Sputnik!