Morte Nera: le più grandi fuoriuscite di petrolio nella storia dei Paesi

La perdita di idrocarburi in mare è uno dei problemi globali. Si tratta di una catastrofe di enorme portata, in quanto colpisce un numero enorme di specie animali e vegetali, non solo in mare, ma anche sulla terraferma.

Di fatto il danno non finisce qui. Quando il petrolio raggiunge la costa, ha anche un impatto negativo sulle persone. In definitiva la fuoriuscita di petrolio porta alla distruzione di un intero ecosistema.

È inoltre importante notare il fatto che è estremamente difficile eliminare le conseguenze di una perdita di petrolio e in aggiunta la bonifica richiede molto tempo e denaro.