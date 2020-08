I fatti della settimana in 20 fotografie

Negli ultimi sette giorni il mondo ha visto una nuova ondata di manifestazioni, questa volta non soltanto negli USA, ma in Bielorussia dove il malcontento si è scatenato a margine delle elezioni presidenziali, dove in base ai risultati ufficiali ha vinto il presidente in carica Aleksander Lukashenko.

Un altro avvenimento tragico si è successo il 7 agosto: un aereo dell'Air India Express si è schiantato all'aeroporto Internazionale di Calicut (città conosciuta anche come Kozhikode) a Kerala, India, spezzandosi in due.

Ma nonostante tutto la vita va avanti e in tutto il mondo la gente continua a godersi dei fenomeni naturali quali sciami meteoriche e fulmini che illuminano il cielo, della comunicazione con gli animali, dello sport che si può ancora fare all'aperto anche nella fredda Siberia russa.

Date un'occhiata alla nostra raccolta delle migliori fotografie della settimana.