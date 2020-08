Estate in Siberia? Yoga in bikini sulle paddle board!

La Siberia russa è spesso associata al gelo pungente e al clima poco gradevole, suscitando un'immagine da stereotipo dell'inverno russo che non finisce mai. In realtà, però, le estati in Siberia possono essere assai calde e favorire tutti i tipi di attività all'aperto.

Stand-up paddleboarding prende origine dal surfing e viene dalle Hawaii. Grazie alla paddle board è nato un nuovo tipo di yoga che si può praticare sulle board. Tuttavia, non devi andare sulle isole esotiche per poter godere una sessione di yoga sulle paddle board: andrà bene anche il fiume Enisej nella Siberia russa! Dai un'occhiata alla nostra galleria fotografica per vedere cosa ha da offrire la Siberia in estate.