Bielorussia, le proteste notturne dopo le elezioni presidenziali a Minsk

Dei disordini sono scoppiati ieri in Bielorussia in seguito alla chiusura dei seggi elettorali e la lettura degli exit poll che davano Lukashenko avanti all'80%.

Nella giornata di ieri in Bielorussia si sono tenute le elezioni presidenziali in Bielorussia. Dopo la chiusura dei seggi e la lettura degli exit poll che davano Lukashenko avanti all'80%, a Minsk ed in altre città del Paese sono scoppiati dei disordini tra i manifestanti e le forze dell'ordine del Paese.

Alcune persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine tra i manifestanti a Minsk, Brest e Vitebsk. Durante le proteste la polizia ha usato cannoni ad acqua, lacrimogeni e granate leggere. Tra i manifestanti c'erano feriti.

Stando ai dati del Comitato elettorale centrale, ha vinto il presidente uscente Lukashenko ha raccolto l'80,23% dei consensi.