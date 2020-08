L'orrore nucleare: gli eventi nell'anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki

I bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945) sono ancora gli unici casi di uso militare di armi nucleari nella storia dell'umanità. Le bombe furono sganciate per ordine del 33° presidente degli Stati Uniti Harry Truman nella fase finale della Seconda Guerra Mondiale.

Inizialmente gli americani avevano piani "meno distruttivi": sganciare una bomba su risaie quasi deserte. Ma in seguito, Truman sentì che una tale dimostrazione di forza non avrebbe portato l'effetto desiderato. Serviva qualcosa di grande risonanza nell'opinione pubblica, in modo che l'intero Giappone rabbrividisse di orrore e il mondo intero capisse "chi è il capo".

La mattina del 6 agosto, un bombardiere americano ha sganciato una bomba atomica su Hiroshima da un'altezza di 9 chilometri. L'esplosione ha spazzato via dalla faccia della terra il 90% degli isolati urbani e circa 100mila abitanti. Altre decine di migliaia morirono in seguito per le radiazioni e la fame. Il fungo atomico fu visibile fino ad una distanza di 600 chilometri.

Tre giorni dopo, il 9 agosto, gli Stati Uniti lanciarono una seconda bomba sul Giappone. Inizialmente, era stato pianificato di attaccare la città di Kokura, beh, a causa delle spesse nuvole, semplicemente non era visibile, quindi l'ordigno volò su Nagasaki.

L'esplosione di questo missile nucleare è stata molto più potente di quella di Hiroshima. Tuttavia la posizione collinare "ha aiutato" la città. Alla fine dell'anno il bilancio delle vittime e di feriti e malati a Nagasaki ha superato i 140mila.

Secondo le ultime stime, circa 450mila persone hanno subito le conseguenze delle mostruose esplosioni.

Per i cittadini del Giappone, il ricordo della tragedia nazionale è diventato sacro. Il monumento principale è una statua di una ragazza con un uccello di carta in mano, installata nel Parco della Pace di Hiroshima.

Il monumento è dedicato a Sadako Sasaki, una ragazza sopravvissuta alla tragedia di Hiroshima all'età di due anni. Sebbene sopravvissuta, dopo 9 anni ha mostrato malattie legate all'esposizione delle radiazioni. Secondo un'antica leggenda giapponese, chi ripiega la carta per disegnare un uccello è in grado di riprendersi da qualsiasi disturbo.

Il monumento a Sadako Sasaki è diventato un simbolo della sfortuna e della speranza giapponesi.