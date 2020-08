Condividere la propria passione e dare una casa agli animali abbandonati: sono questi gli obiettivi di Comedy Pet Photo Awards 2020, il primo concorso fotografico internazionale dedicato ai nostri amici animali. La competizione è stata organizzata da due associazione animaliste inglesi, la Comedy Wildilife Photography Awards e Mars Petcar.

Si tratta di un vero e proprio concorso fotografico che premierà la foto più divertente che ha come protagonisti i nostri amici animali. La competizione è aperta a tutti, professionisti e non. Gli animali sono una parte enorme e divertente della nostra vita, quindi siamo davvero entusiasti di poter celebrare le loro meraviglie attraverso questa competizione e far ridere tutti!

Siamo incredibilmente entusiasti di potervi dare l'opportunità di una prima occhiata ad alcune delle migliori immagini dei Comedy Pet Photo Awards 2020!