Notizie spaziali in foto: Luglio 2020

Il cielo degli obiettivi dei telescopi spaziali e davanti agli occhi dei fortunati astronauti in orbita sopra alla Terra regala istantanee meravigliose. Ci sono i variopinti oggetti nell spazio profondo, come galassie e nebulose, e corpi celesti che risplendono sopra di noi tutte le notti, come Saturno e la Luna.

Questo mese abbiamo potuto osservare e ammirare Neowise (C/2020 F3), la cometa scoperta giusto il 27 marzo 2020 e che le scorse notti ha dato spettacolo anche nei nostri cieli italiani.

Ha avuto iniziata anche la missione Mars2020 della Nasa, destinata a portare su Marte il quinto rover americano, Perseverance, il primo progettato per cercare tracce di vita.

Dall'alto si sa, la visuale è migliore, e in questa collezione non possono mancare gli scatti fatti dalla Stazione Spaziale Internazionale, che ci mostrano il nostro pianeta come noi, da quaggiù non possiamo vederlo. Sfoglia la nostra galleria fotografica per vedere le foto più belle di questi fenomeni spaziali.