29 luglio, Giornata Mondiale della Tigre

Il 29 luglio 2020 si celebra la decima edizione della Giornata Mondiale della Tigre. Le organizzazioni per la protezione degli animali condividono i propri dati riguardo la situazione della popolazione mondiale della tigre: nonostante un lieve miglioramento, questa specie è ancora a forte rischio di estinzione.

Fino a un secolo fa nel mondo esistevano 100mila esemplari. Oggi ne sono rimasti soltanto 3.500 col rischio concreto di scomparsa della specie. La popolazione si è ridotta del 97% nell’arco di un secolo. Ambita per la sua meravigliosa pelliccia striata, la tigre ha subito una caccia senza tregua da parte dell'uomo. Il fenomeno del traffico illegale di animali esotici rappresenta un vero business. Nella medicina tradizionale cinese, praticata anche in Vietnam, Cambogia e Laos, parti della tigre (come le ossa e alcuni organi) vengono utilizzate per realizzare prodotti, nonostante questo mercato sia clandestino.

La Giornata Mondiale della Tigre ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’umanità nei confronti del felino. In Italia, è stata lanciata anche una petizione, firmata in pochi giorni da 56.500 persone, presentata al Ministro dell’Ambiente per la tutela per la difesa del felino.