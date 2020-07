25 luglio, 15.00. 35 gradi sotto il sole cocente. Tutti corrono alla stazione Centrale per scappare al mare o in montagna. Ma diverse centinaia di persone sono rimaste invece in Piazza Duca D'Aosta, a Milano, per partecipare alla manifestazione “A Scuola!”, promossa dalle associazioni civili e da ComiCost.

Nessun politico sulla tribuna. Parlano medici, insegnanti, professori, avvocati. Tutti vogliono una scuola sicura, ma reale, non virtuale. Non le lezioni on-line, ma le vere lezioni in aula, in contatto con insegnanti. Parlano di mascherine, di vaccinazione, di incostituzionalità di alcune decisioni del governo.

I bambini hanno sofferto delle conseguenze di una chiusura rigidissima e prolungata in casa, che ha provocato a tanti danni alla salute psico-fisica.

Ma l'Ordinanza è stata criticata duramente. I relatori hanno parlato di possibili chiusure di tante scuole non appena cominceranno a funzionare, di possibili chiamate al 118 senza avvisare i genitori se bambino avrà sintomi di malattia, di certe regole anticovid a loro detta molto discutibili. I bambini e i ragazzi si ammalano infatti di covid molto poco e, anche quando questo avviene, con manifestazioni cliniche blande e con un rischio di trasmissione molto basso.

Appena il giorno prima la ministra Lucia Azzolina ha firmato l'ordinanza che stabilisce l'avvio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data prevista vale per tutte le scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale. Le Regioni adotteranno, poi, le determinazioni di propria competenza in materia di calendario scolastico.

I bambini, secondo gli organizzatori, hanno diritto a una socialità libera, senza paure e ricatti, in sicurezza; hanno diritto ad una Scuola riformata, a loro misura, e ad una scuola da amare, da vivere con gioia, si legge nel Manifesto degli organizzatori.

Questa è stata la prima grande manifestazione, ma se ne prevedono altre ad agosto e settembre.