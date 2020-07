Le tre nature e le tre eredità storiche di Trieste

Tre tipi di paesaggi da un lato: mare, montagna e la foresta, tutto a distanza di pochi minuti di mezzi pubblici. Dall’altro un conglomerato di stili e di culture di tre popoli in particolare. Dei romani (ne sono rimasti tanti segni, dal castello di San Giusto al Teatro Romano), dell’impero austro-ungarico (la splendida piazza Unita, con i palazzi intorno), degli slavi (la Chiesa serbo-ortodossa della Santissima Trinità e di San Spiridione, la maggior chiesa ortodossa d’Italia). E tutto questo miscuglio non può lasciare indifferenti.

Per fortuna il Covid-19 ha colpito Trieste relativamente poco (dall’inizio dell’emergenza poco più di 1400 positivi, 196 morti), ma la comunità scientifica ha cercato di aiutare nella lotta contro l’epidemia. Elettra Sincrotrone Trieste si è impegnata ancora da marzo a dare massima priorità agli esperimenti utili a identificare farmaci, vaccini e metodi diagnostici in grado di fronteggiare al più presto la pandemia in corso. La sorgente di luce di sincrotrone Elettra e il free electron laser FERMI, con le loro stazioni sperimentali sono state messe a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo, per l’accesso alle linee di luce con una procedura prioritaria per effettuare misure in remoto - quindi senza doversi fisicamente spostare presso i laboratori di Elettra - per far luce sulle componenti molecolari del virus SARS-CoV-2, agente responsabile dell’infezione. Dispositivi diagnostici sierologici basati sulla rivelazione di anticorpi circolanti, sono messi a punto nel Laboratorio di Nanotecnologie di Elettra Sincrotrone Trieste in collaborazione con i laboratori di Neurobiologia della SISSA.

Adesso bisogna pensare anche oltre il Covid. Far ritornare turisti, far ripartire le città. Michele Ciak, Presidente dell'Associazione Pro Loco Trieste e gestore dell'Infopoint e Visitor Center Castello di San Giusto racconta a Sputnik Italia:

“L'emergenza Covid ha colpito marginalmente la città di Trieste. Tutt'ora la situazione è molto buona e la città si sta riaprendo ai suoi visitatori proponendo fino al 31 luglio, su iniziativa del Comune di Trieste, la visita gratuita dei propri tesori museali. Tra i principali musei si annoverano il Museo Revoltella, Castello di San Giusto, Museo Orientale, Museo J.J.Winckelman, Museo Joyce. I punti forti dell'offerta turistica triestina oltre alla cultura sono il mare e l'enogastronomia”.

È probabilmente un’ottima iniziativa, che potrebbe essere ripresa da altre città italiane per far rinascere il turismo.

Trieste è anche un centro industriale, con il primo porto italiano che supera quello di Genova, e con un tenore di vita abbastanza alto (nel 2008 la Provincia di Trieste era seconda in Italia dopo quella di Milano). Trieste è nota come Città della scienza e accoglie una comunità scientifica internazionale ed universitaria molto conosciuta e rinomata all'estero che richiama ogni anno migliaia di studenti da tutto il mondo e di tutte le culture. Ci sono il sincrotrone ELETTRA all'Area Science Park, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), l'osservatorio astronomico di Trieste ed il Centro Internazionale di Fisica Teorica.