I finalisti del concorso di fotografia astronomica Insight Investment Astronomy Photographer 2020

Ecco i finalisti del concorso di fotografia astronomica dell'anno per il 2020 per Insight Investement.

Nato in collaborazione fra l'Osservatorio reale di Greenwich, Insight Investment e la rivista BBC Sky at Night, l’Astronomy Photographer of the Year è giunto alla 12esima edizione. I vincitori del contest saranno annunciati il prossimo 10 settembre attraverso una cerimonia in streaming. Le foto vincitrici e una selezione degli scatti giunti in finale saranno esposti presso il National Maritime Museum di Londra a partire dal prossimo ottobre.

Vedute del cosmo, immagini di galassie, scatti di sole e luna, cieli notturni e molto altro. Sono i protagonisti del concorso fotografico che ogni anno premia le foto più belle del settore. Il vincitore del titolo di Astronomy Photographer of the Year 2020 riceverà un premio di 10 mila sterline.

Oltre cinquemila scatti provenienti da 70 paesi diversi: ecco alcuni dei contributi arrivati in finale al celebre concorso fotografico a tema astronomico.