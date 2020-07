UN75, l'ONU compie 75 anni

Nel 2020 l'ONU sta celebrando il suo 75° anniversario in un momento di grande sconvolgimento per il mondo, aggravato da una crisi sanitaria globale senza precedenti con gravi impatti economici e sociali. Emergeremo più forti e meglio attrezzati per lavorare insieme? O la diffidenza e l'isolamento cresceranno ulteriormente? Secondo L'ONU, il 2020 deve essere un anno di dialogo, quando ci riuniamo per discutere le nostre priorità come famiglia umana e come possiamo costruire un futuro migliore per tutti.

Nel gennaio 2020, l'ONU ha lanciato l'iniziativa di dialogo globale #UN75 e si sono svolte discussioni in tutti gli ambienti, dalle aule alle sale riunioni, in tutto il mondo. Per raggiungere più persone possibili, l'ONU ha stabilito cooperazione con le organizzazioni giovanili, quelle della società civile, delle imprese e dei media.

L'ONU sta anche lavorando con i partner per portare eventi pianificati nello spazio digitale e trovare modi innovativi per coinvolgere il pubblico.

Dai un'occhiata alla nostra galleria fotografica per scoprire le foto d'archivio degli eventi storici della creazione di un organo sovranazionale per sicurezza collettiva: l'Organizzazione delle Nazioni Unite.