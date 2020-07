Roma, flash mob delle promesse spose in piazza per protestare

Il flashmob delle nubili, organizzato dall’Airb - Associazione Italiana Regalo, Bomboniera, Wedding e Confetti -, intende attirare l’attenzione sulle rigide regole delle celebrazioni dei matrimoni applicate dalle Curie territoriali che giungono fino al divieto di far accompagnare la sposa all’altare, sotto braccio, dal proprio padre o al divieto di accogliere gli sposi sul sagrato con il rituale lancio del riso.

Oggi una decina di spose tutte in bianco, con un ombrellino per ripararsi dal sole e la marcia nuziale in sottofondo hanno inscenato un flash mob davanti alla Fontana di Trevi e poi a Montecitorio. La protesta delle tante donne che non hanno potuto celebrare il giorno più atteso si unisce a quella degli operatori del settore in gravissima crisi.

Secondo l'associazione, circa il 90% delle cerimonie sono state rinviate al 2021. Il settore ha subito un calo tremendo: da 219 mila matrimoni celebrati nel 2019, oggi - circa 8000. Tutto è stato rimandato al 2021.